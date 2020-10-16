Архангельск, , 15:52 — REGNUM В Архангельской области к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего, по его словам, в тяжелом состоянии находится 31 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие сутки в Архангельской области за минувшие сутки выявили рекордное число больных COVID-19 — 228 человек.