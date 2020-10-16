Москва, , 16:24 — REGNUM Прогноз правительства Российской Федерации, согласно которому население России к концу 2020 года может сократиться на 352,5 тыс. человек, вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 16 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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По мнению ряда граждан, то, какие прогнозы составляет российское правительство, в Советском Союзе стало бы серьёзным поводом для разбирательств. По мнению пользователей, в стране подобной России просто нет реальных причин для того, чтобы население сокращалось.

«Это план такой? За такие планы пожизненное в СССР дали бы (если не хуже)», — считает пользователь OST.

Некоторые комментаторы высказали мнение, согласно которому сокращение население происходит по той причине, что люди покидают свои родные населённые пункты и едут в столицу. Имеется в виду, что жизнь людей настолько тяжела, что вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем, они отправляются на заработки.

«Для выживания надо людей отправлять жить обратно в маленькие города, деревни. Заниматься там сельским хозяйством. И государство должно реально помогать таким людям. … Думаю, что если бы люди могли нормально зарабатывать там где родились, то они бы не стали уезжать в крупные города», — написал Костя И.

Другие пользователи увидели влияние пандемии на количество смертей среди жителей России.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в новой версии единого плана правительства РФ по достижению национальных целей до 2030 года говорится о том, что ожидаемая убыль населения России по итогам 2020 года составляет более 352 тыс. человек, а не 158 тыс. человек, как предполагалось ранее.