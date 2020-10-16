Москва, , 15:45 — REGNUM Вакцина от коронавируса станет эффективным средством борьбы с эпидемией. Об этом 16 октября заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что в ближайшее время мы сможем противостоять распространению этого заболевания с помощью вакцинации», — заявил Румянцев.

«Министерство здравоохранения РФ и главный санитарный врач России сообщили нам, что получили разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний — это очень важно — вакцины, произведённой в организации «Вектор», — заявил Румянцев.Это новый тип вакцины, отличающийся от первой вакцины, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. По последней, в свою очередь, сейчас не только заканчивается третью фазу клинических испытаний, но и начинается процесс промышленного производства, отметил он.