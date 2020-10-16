Киев, , 15:48 — REGNUM 17% жителей Украины смотрят российские СМИ. Об этом заявила заместитель руководителя «Медийной программы на Украине» Оксана Майдан, сообщило 16 октября информационное агентство УНИАН.

Она рассказала о том, что за год произошёл ощутимый рост украинской аудитории российских СМИ.

«17% в 2020 году против 13-ти в 2019-м», — сообщила эксперт.

Майдан отметила, что жителей Украины, прежде всего, интересует то, что российские СМИ говорят об Украине.

«Знать, что российские СМИ рассказывают об Украине — 29%, получить новости из России, что же там происходит в России — 28%. И получить альтернативную, какую-то другую точку зрения — 25%», — добавила она.

Больше всего жители Украины доверяют печатным российским СМИ — 52% против 13% в 2019 году. Далее следует радио — 43% доверия против прошлогодних 16%, соцсети — 35% против 19%, телеканалы — 28% против 24%, новостные интернет-сайты — 25% против 20%.

«Доверие к российским СМИ: если посмотреть в целом, то оно выросло», — подчеркнула эксперт.

Исследование проводилось социологической компанией InMind при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Всего было опрошено 4 тыс. совершеннолетних жителей 12 областей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине три оппозиционных телеканала было решено подвергнуть внеплановой проверке из-за того, что они якобы создали «положительный образ» президента России Владимира Путина.

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