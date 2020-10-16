Киев, 16 октября 2020, 15:48 — REGNUM 17% жителей Украины смотрят российские СМИ. Об этом заявила заместитель руководителя «Медийной программы на Украине» Оксана Майдан, сообщило 16 октября информационное агентство УНИАН.
Она рассказала о том, что за год произошёл ощутимый рост украинской аудитории российских СМИ.
Майдан отметила, что жителей Украины, прежде всего, интересует то, что российские СМИ говорят об Украине.
Больше всего жители Украины доверяют печатным российским СМИ — 52% против 13% в 2019 году. Далее следует радио — 43% доверия против прошлогодних 16%, соцсети — 35% против 19%, телеканалы — 28% против 24%, новостные интернет-сайты — 25% против 20%.
Исследование проводилось социологической компанией InMind при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Всего было опрошено 4 тыс. совершеннолетних жителей 12 областей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине три оппозиционных телеканала было решено подвергнуть внеплановой проверке из-за того, что они якобы создали «положительный образ» президента России Владимира Путина.
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