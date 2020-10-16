Казань, , 16:43 — REGNUM Еще два жителя Татарии не смогли побороть коронавирусную инфекцию и скончались. Об этом сообщает 16 октября республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первая жертва — 67-летняя жительница Казани. Женщину госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациентки осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Причину смерти женщины установили в результате патологоанатомической экспертизы.

Второй погибший — 75-летний житель Набережных Челнов. Он был доставлен в стационар с внебольничной вирусной пневмонией. Коронавирусную инфекции у пациента выявили в ходе лабораторного исследования.

Таким образом, в республике уже зарегистрировано 96 смертельных случаев от последствий заражения коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн вновь перепрофилировали для приема заболевших пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение для ковидных пациентов заработало с 16 октября. Госпиталь рассчитан на 100 коек и будет действовать до особого распоряжения.

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