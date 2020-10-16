Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены 118 школьных классов, а также закрыты на карантин пять групп детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию.

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По данным на 16 октября, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты пять групп в пяти детских садах.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 118 классов в 59 школах, это 0,59% от общего количества классов в городе», — уточнили в ведомстве.

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина привела три причины, по которым Смольный пока не планирует переводить все школы на дистанционную форму обучения.

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