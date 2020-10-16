Москва, , 15:39 — REGNUM Введение карантина в московских СИЗО — необходимая и своевременная мера, считает сопредседатель «Партии Роста», член ОНК Москвы Александр Хуруджи. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 16 октября, комментируя решение руководства УФСИН по Москве приостановить прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также проведение краткосрочных свиданий и прием передач.

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»Накатывает вторая волна COVID-19, и нельзя было далее откладывать эту меру», — подчеркнул Хуруджи.

Он напомнил, что пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся информацию про заболевания арестованных в СИЗО.

По его словам, с 19 октября принимать арестованных будет только СИЗО-7.

«Как члены ОНК, мы ожидаем ряд трудностей при проверке жалоб арестованных, конечно, объективно, будет гораздо сложнее работать с обращениями родных и журналистов, сложнее реагировать на информацию о нарушениях прав. Однако, повторю, в условиях, в которых объективно сейчас существуют СИЗО, карантин — это единственная действенная мера», — добавил Хуруджи.