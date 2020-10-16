Грозный, , 15:38 — REGNUM В Чечне завершился Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа». Он проходил в Грозном с 14 по 16 октября. В нынешнем году фестиваль состоялся в девятый раз. Он посвящен памяти первого главы Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Первый фестиваль состоялся в Грозном в 2012 году. Спустя восемь лет праздник радиожурналистики снова вернулся в Грозный, побывав за эти годы в Ростове-на-Дону, Северной Осетии-Алании, Крыму, Волгограде, Нальчике, Махачкале и в Черкесске», — написал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в мероприятии приняли участие 75 радиостанций из 50 городов России. Лучшим в номинации «Тематическая программа» стал главный редактор радио ЧГТРК «Грозный» Руслан Загаев. Первое место в номинации «Ежедневный информационный выпуск» заняла редактор службы информации медиахолдинга ООО «Свежий ветер. Волгоград» Ирина Юркова.

Лучшей программой в номинации «Утреннее шоу» признана программа «Радио Юнитон» из города Новосибирска с ведущими Юлией Бородиной и Артемом Фадеевым.