Варшава, , 15:37 — REGNUM Заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин заявил о том, что в республике начал работать Виртуальный исследовательский институт. В рамках проекта ученым предстоит работать над созданием лекарств, в первую очередь против рака. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Созданию Виртуального исследовательского института предшествовали годы тяжелой подготовки», — сказал вице-премьер и подчеркнул, что это «особая структура».

«Виртуальная структура, не будет стен, не будет бюрократии, не будет рабочих мест — будет виртуальное пространство для прямого сотрудничества лучших ученых из Польши, а, возможно, и из мира», — пояснил Говин.

Один из руководителей проекта, доктор Петр Дардзинский сообщил, что средства на исследования в рамках нового виртуального проекта поступают из Польского научного фонда. На данный момент в институт вложено 450 миллионов злотых (115,7 миллионов долларов США).