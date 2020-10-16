Самара, , 15:38 — REGNUM Форум Volga Investment Summit 2020 проходит в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба форума.

В сообщении говорится, что саммит поможет установить прочные связи, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Ключевой темой саммита является тема «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство».

Отмечается, что саммит был открыт пленарным заседанием «Инвестиции в изменившемся мире. Время технологий. Новые точки роста в регионах», на котором эксперты обсудили цифровую трансформацию инвестиционной политики регионов и новые возможности городов в постковидную эпоху, а также важность межрегионального взаимодействия.

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