Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Межконфессиональную молитву о мире в Нагорном Карабахе провели в Грузинской евангелистской баптистской церкви священнослужители разных конфессий. Сообщение об этом 16 октября было опубликовано на странице церкви в соцсети Facebook.

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Сообщается, что возглавлял службу митрополит Евангелисткой церкви в Тбилиси Малхаз Сонгулашвили. Ему помогали глава Высшего духовного управления мусульман Грузии Миртаг Асадов и священник Армянской апостольской церкви отец Нарек Кущян. Молитвы о наступлении мира читали на грузинском, армянском, езидском и арабском языках.

В совместном заявлении после завершения молитвы ее участники пообещали, что будут проводить ее каждую неделю, пока не закончится война в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Объявленный в полдень 10 октября режим прекращения огня в Нагорном Карабахе практически сразу был нарушен.

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