Чебоксары, , 15:34 — REGNUM В Чувашии проверят особенности появления и использования песчаного карьера на землях сельхозназначения Красночетайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Ведомство заинтересовало обращение депутата из Красночетайского района, из которого следует, что вблизи одной из деревень Пандиковского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения имеется карьер по добыче песка. Управление планирует провести рейдовый осмотр участка в части соблюдения требований земельного законодательства

«Также для проведения следственных мероприятий по установлению лиц, организовавших карьер, копия обращения направлена в отдел полиции», — говорится, в частности, в сообщении.

Отметим, что ранее ведомством было установлено нарушение плодородного слоя почвы на 66 кв. метрах сельхозземель в Шумерлинском районе. Проверка проводилась по обращению межрайонного следственного отдела СКР по Чувашии для «определения наличия и размера ущерба, причиненного в результате производства строительных работ».