Элиста, , 15:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. По данным на утро 16 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом, в республике скончались 86 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее в Калмыкии было зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Уровень летальности ниже среднероссийского — 1,1.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 7 тыс. 780 случаев заражения коронавирусом, из них 4 тыс. 760 человек выписаны с выздоровлением.

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