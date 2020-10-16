Кишинёв, , 15:31 — REGNUM Русский язык дожжен быть возвращён в обязательную школьную программу в Молдавии. Такое заявление в ходе прямого включения в соцсети Facebook сделал президент республики Игорь Додон.

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Глава государства указал на особый статус русского языка и напомнил, что документооборот в Молдавии ведётся на двух языках. То, что несколько лет назад русский язык перестал быть обязательным для обучения в школах, Додон назвал ошибкой.

«Нужно, чтобы в школе дети обязательно учили два иностранных языка — русский и ещё один на выбор», — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер уверен, что подчеркнул, что владение русским языком может стать для граждан большим преимуществом.

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«Я считаю, что русский язык нужно обязательно вернуть в школьную программу, потому что знание русского — это плюс для нас», — сказал глава государства.

Напомним, русский был исключен из школьной программы в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад посол России в Молдавии Олег Васнецов призвал власти Молдавии законодательно закрепить статус русского языка как инструмента межнационального общения. Дипломат также отметил важность сохранения учебных заведений с русским языком обучения.