Джакарта, , 15:31 — REGNUM В Индонезии рыбаки нашли одноглазую акулу у побережья Малуку, сообщает Detik.

Издание отмечает, что акула-мутант была обнаружена в животе акулы-матери, которая была найдена мертвой после того, как попала в ловушку в рыболовной сети.

У обнаруженной акулы был один большой глаз посередине лба, она была молочно-белого цвета с уже сформированными плавниками.

Известно, что было зарегистрировано менее 50 подобных примеров аномалии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что пандемия является импульсом для правительства для проведения реформ в туристическом секторе.

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