Махачкала, , 15:30 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения бывшему директору Дербентского государственного музея-заповедника Али Ибрагимову, который подозревается в превышении должностных полномочий. Он арестован до 13 декабря 2020 года, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе суда.

Отмечается, что, если в течение 10 дней подозреваемому не предъявят обвинение, он будет выпущен из-под стражи.

О задержании Ибрагимова стало известно 14 октября. По данным «Интерфакса», он подозревается в хищении из бюджета музея около 1,6 млн рублей. Следствие считает, что экс-директор начислял подчиненным премии, а затем забирал их наличными.

Ибрагимов возглавлял музей-заповедник Дербента с октября 2013-го по февраль 2020 года.

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