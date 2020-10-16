Москва, , 15:27 — REGNUM Наибольший риск неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции существует в крупных городах. Об этом 16 октября заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев на телеканале «Россия 24».

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"Наиболее уязвимы Москва и другие города-миллионники в стране. Потому что в субъектах РФ, где нет скученности населения большой, — там нет такого пика заболеваемости», — заявил Румянцев.

По его словам, текущий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией был вполне ожидаемым и является частью того же эпидемического процесса, что начался в начале 2020 года.

«Мы должны принять все меры для того, чтобы, в том числе санитарно-гигиенические меры, чтобы предотвратить массовое заболевание людей. Мы должны предупредить, прежде всего, коллапс системы здравоохранения», — указал он.