Архангельск, , 15:27 — REGNUM В Архангельской области за минувшие сутки выявили рекордное число больных COVID-19 — 228 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидерами по приросту заболевших остаются областной центр (+72 случая) и Котласский район (+71). На лечении с COVID-19 находятся 4440 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала учебного года коронавирусом заразились 60 учителей.