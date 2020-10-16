Омск, , 15:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 165 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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По данным минздрава, за сутки в регионе выздоровели 72 человека, скончались пять пациентов с COVID-19.

Таким образом, за весь период в Омской области выявлено 13 037 носителей коронавируса, выздоровели 10 200 человек, скончались 367 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в Омской области коронавирус был выявлен у 158 человек.

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