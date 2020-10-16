Элиста, , 15:24 — REGNUM В Республике Калмыкия выявили 80 новых носителей коронавирусной инфекции — столько же, сколько и днём ранее, передаёт ИА REGNUM 16 октября.

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За сутки в COVID-стационары госпитализировано шесть человек. В настоящеевремя лечение в стенах госпиталей получают 696 пациентов, из них 19 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 3 тыс. 949 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 7 тыс. 780 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением — 4 тыс. 760 человек.

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