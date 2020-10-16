Москва, , 15:22 — REGNUM Нынешний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не является второй волной эпидемии. Об этом 16 октября заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев на телеканале «Россия 24».

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«Мы думает, во-первых, это не вторая волна. Это часть синусоиды, тот же подъём заболеваемости. Так течёт эпидемия», — заявил Румянцев.

По его словам, жёсткое отношение к контролю масочного режима, перчаточного режима и так далее, связано с тем, чтобы не вызвать коллапс системы здравоохранения.

«Мы должны принять все меры, в том числе санитарно-гигиенические меры, чтобы предотвратить массовое заболевание людей. Мы должны предупредить, прежде всего, коллапс системы здравоохранения», — указал он.