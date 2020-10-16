Самара, , 15:25 — REGNUM Вторая партия детской вакцины против гриппа поступила в Самарскую область. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регион поступило свыше 200 тысяч доз детской вакцины против гриппа. В скором времени она будет передана в медучреждения региона, а медики пригласят на вакцинацию детей.

Сообщается, что в ближайшее время в Самарскую область должна поступить вторая партия взрослой вакцины против гриппа — свыше 1,940 млн доз. В регионе планируют привить более 60% местных жителей для создания коллективного иммунитета. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прививочная кампания против гриппа началась в регионе в начале сентября. С этого времени прививки от гриппа уже сделали свыше 600 тысяч человек, включая свыше 157 тысяч детей.

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