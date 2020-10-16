Нальчик, , 15:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приговорен к 16,5 годам лишения свободы местный житель, который совершил два разбойных нападения за один день, убил одного человека, угрожал убийством другому и похитил у потерпевших денежные средства и золотые украшения на сумму в общей сложности в размере 22,7 тыс. рублей.

Преступление было совершено 5 октября 2019 года в городе Прохладном. Как установило следствие, злоумышленник ворвался в дом к гражданину Г., похитил у него 2,7 тыс. рублей и убил. После этого бандит проник в дом к следующей жертве — гражданке Е. Угрожая ей топором, он забрал денежные средства и драгоценности на сумму более 20 тысяч рублей и скрылся.

За разбой, совершенный с угрозой применения насилия с предметами, используемыми в качестве орудия убийства, и за убийство человека подсудимый приговорен к наказанию в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 15 тысяч рублей.