Воронеж, , 15:17 — REGNUM В Воронежской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 12 октября скончался настоятель Никольского храма в селе Шишовка Бобровского района протоиерей Леонид Гришанов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Борисоглебской епархии.

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Леонид Гришанов — уроженец Липецкой области. С 2013 года он был настоятелем Никольского храма села Шишовка и Михайло-Архангельского храма села Чесменка Бобровского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в регионе зарегистрировано более 21 тысячи носителей вируса. 234 человека скончались. Почти 18 тыс. человек благополучно завершили лечение.

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