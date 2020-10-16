Архангельск, , 15:16 — REGNUM В Архангельской области с начала учебного года коронавирусом заразились 60 школьных педагогов. Об этом на брифинге заявила представитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM

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Она отметила, что учителя, как правило, заражаются инфекцией от коллег.

«Никаких сборов в учительских без масок бы не должно. Все совместные чаепития, все праздники нужно прекратить», — подчеркнула Байдакова.

Она также добавила, что всего на карантинные мероприятия введены в 60 школах и 30 детских садах региона.