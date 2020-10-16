Ярославль, 16 октября 2020, 15:16 — REGNUM В Ярославле установили дополнительное оборудование для освещения Знаменской башни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.
Новая система позволит регулировать освещение внутри арки, расположенной под башней. Пока все работает в тестовом режиме.
«От жителей города стали поступать жалобы по поводу отсутствия освещения в вечернее время в арке под Знаменской башней. Когда монтировалось освещение, которое функционирует на настоящий момент, не был установлен временной таймер. В связи с этим управление освещением осуществлялось в ручном режиме собственником здания. Сейчас собственник поменялся, поэтому возникли проблемы с переключением», — рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.
Предполагается, что свет на одном из символов Ярославля будет работать с 16 часов и выключаться в 8 часов утра.
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