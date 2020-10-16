Москва, , 15:16 — REGNUM Российский опыт указывает на то, что присутствие коронавируса в человеческой популяции носит длительный характер. Об этом 16 октября заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев на телеканале «Россия 24».

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«Это жёсткое отношение к контролю масочного режима, перчаточного режима и так далее — с тем, чтобы не вызвать коллапс системы здравоохранения и только», — заявил Румянцев.

По его словам, в России государством гражданам предоставляют беспрецедентные возможности в области диагностики, которую может пройти каждый человек.

«Мы массово диагностируем эти случаи, показывая всему миру, что носительство и присутствие вируса в популяции достаточно серьёзное и носит длительный характер», — указал он.