Москва, , 15:13 — REGNUM В градостроительной политике есть крайности, которым Москва следовать не будет. Об этом сообщил мэра Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос об историческом облике города, мэр сказал, что тема является дискуссионной:

«Есть разные крайности — одни говорят, что историческая часть, ничего трогать не надо — это наше все: не надо вообще трогать ни жилые дома, ни другую недвижимость, надо сохранить в первозданном виде. Другие говорят, что вообще ничего не надо», — рассказал Собянин.

Он назвал этот подход «сталинским вариантом», при котором всё, что не нужно, необходимо снести, а вместо этого «проложить магистрали и жить в таком новом городе».

По мнению мэра Москвы, оба варианта плохие, поскольку «мы не должны жителей делать заложниками старины», но при этом нужно сохранить культурную ценность и идентичность.

Собянин сообщил, что в Москве реставрировали 90% существующих памятников, и теперь «совсем уже руинированные памятники возвращаются в нормальную экономическую жизнь». Однако не все объекты являются памятниками, и в городе хватает мест, требующих реновации, в их числе «огромное количество промышленных территорий полузаброшенных, криминальных, которые, конечно, надо очищать, строить современные районы и приложение мест для бизнеса».

Как сообщало ИА REGNUM, московские стройки испытывают кадровый голод из-за закрытых границ со странами, откуда в столицу приезжают рабочие.