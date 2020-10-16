Курортный посёлок Анаклия, Грузия, , 15:15 — REGNUM В Грузии территория строительства глубоководного порта в поселке Анаклия, после того, как там прекратились работы, стала источником большого количества пыли, что угрожает окружающей среде. Это заявление 15 октября распространил Консорциум развития Анаклии (ADC), который в январе был отстранен от строительства порта.

ADC в 2108 году начал производить дноуглубительные работы на месте запроектированного порта. Потом эти работы были приостановлены из-за отсутствия инвестора. Теперь песок, который складировали на берегу, стало разносить по округу. В Консорциуме заявляют, что это произошло якобы из-за недальновидности правительства страны.

«Заброшенная территория, откуда происходит большое количество пыли, создает угрозы для окружающей среды и здоровья населения, — говорится в заявлении. — Власти проявили безответственность, когда незаконно прекратили инвестиционное соглашение и проигнорировали проблемы с экологией и здоровьем на местах».

В заявлении консорциума грузинские власти обвиняются в «халатности» и нежелании строить глубоководный порт в Анаклии.

Напомним, договор о строительстве порта в Анаклии правительство Грузии расторгло с ADC в январе этого года. Причиной стало то, что консорциум также обязался найти инвестора, но не смог этого сделать. После нескольких переносов сроков, договор был расторгнут. Нового подрядчика не нашли.

В ADC не согласны с решением властей.

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