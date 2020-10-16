Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM В Ростовской области новое жильё получат ещё 63 ветерана Великой Отечественной войны. Регион получит на эти цели из федерального бюджета 103 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 октября.

«В Ростовской области жилищные вопросы данной категории граждан решаются в разумные сроки. При этом списки продолжают пополняться. Этот процесс — постоянный, так как право на улучшение жилищных условий сохраняется не только за ветеранами, но и за членами их семей», — пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

В Ростовской области в период с 2015 по 2019 годы за счёт средств федерального бюджета новоселье справили 1 тыс. 194 человека, в их числе — 352 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Только в 2019 году комфортным жильём были обеспечены 243 ветерана Великой Отечественной войны.

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