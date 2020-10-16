Варшава, , 15:07 — REGNUM Глава польской партии «Союз демократических левых сил» Кшиштоф Гавковский заявил, что обратится к премьер-министру с предложением усовершенствования системы противодействия росту заражения коронавируса в школах. Об этом передает Dziennik.

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По убеждению политика, необходимо приостановить школьное образование на две недели и ввести пособие по уходу за ребенком для родителей на этот период.

«Мы должны осознавать, что польская школа сегодня является тем местом, которое таит в себе главную опасность для распространения вируса. Если об этом не позаботиться, пандемия в республике приведет к еще большим последствиям», — заявил Гавковский.

Политик также считает, что, если его предложение будет удовлетворено, государство должно родителям выплатить пособие по уходу за ребенком, которое будет рассчитано на период их вынужденных «каникул».

Помимо этого, Гавковский попросит премьер-министра страны срочно назначить группу кризисного управления в сфере образования, в которой примут участие представители Союза учителей Польши, представители родителей, а также иные лица, ответственные за здоровье и образование.

Напомним, на прошлой неделе польский иммунолог Павел Гжесевский заявил, что школы при сегодняшнем отсутствии дистанционного обучения являются основным источником распространения коронавируса.