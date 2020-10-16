Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В Чувашии жалуются на то, что не могут пройти тестирование на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данную проблему поднял сегодня, 16 октября, на заседании регионального оперативного штаба главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса надо работать упреждение.

«Хотел бы ещё раз обратить внимание на уровень тестирования. Вчера (15 октября, — прим. ИА REGNUM) было заседание квалификационной коллегии судей. Судьи, члены их семей обращаются [с жалобами], что не могут протестироваться. Кстати, не первый раз с этим сталкиваюсь. Одна семья приехала из Америки, долго обивала пороги, в течение недели кое-как прошли тесты.

Вроде у нас всё сделали, вот только пройти тест человек не может. Давайте проанализируем, почему не срабатывает. В целом в республике делается очень много, но нам нужно работать на упреждение, а для этого у нас все условия и опыт есть», — призвал Геннадий Федоров.

На что руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская заявила, что в республике для «свободного тестирования работают три коммерческие лаборатории», за последние сутки они провели 131 исследование.

«Правда, их лаборатории находятся не на нашей территории — в Казани, Питере. И поэтому отчёты даются по месту нахождения лаборатории, но это наши граждане Чувашской Республики. Я не думаю, что коммерческие организации откажут кому-то. Возможно, мы здесь тоже поработаем», — сказала Луговская.

В ходе обсуждения было замечено, что поступают обращения от предприятий с просьбой организовать выездное тестирование всех работников, «потому что записаться на тестирование не просто, там очереди», плюс сказывается высокая цена для платного массового прохождения исследования — 2,6 тыс. рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в настоящее время уровень тестирования составляет 110 (тестов) на 100 тыс. населения, и стоит задача повысить охват исследований до 130. По его словам, сегодня в республике лаборатории «фактически выходят на полную загруженность», и не исключил, что выезд на предприятия возможен «отдельными лабораториями», но при условии не снижения их производственной мощности.

«Там, где очаги, лаборатории выезжают и соответствующие исследования проводят. Мы с вами должны исходить из того, что есть обязательные мероприятия, а потом исходить из существующих возможностей», — сказал Олег Николаев.