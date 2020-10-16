Чебоксары, 16 октября 2020, 15:05 — REGNUM В Чувашии жалуются на то, что не могут пройти тестирование на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данную проблему поднял сегодня, 16 октября, на заседании регионального оперативного штаба главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров.
Руководитель ведомства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса надо работать упреждение.
На что руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская заявила, что в республике для «свободного тестирования работают три коммерческие лаборатории», за последние сутки они провели 131 исследование.
В ходе обсуждения было замечено, что поступают обращения от предприятий с просьбой организовать выездное тестирование всех работников, «потому что записаться на тестирование не просто, там очереди», плюс сказывается высокая цена для платного массового прохождения исследования — 2,6 тыс. рублей.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в настоящее время уровень тестирования составляет 110 (тестов) на 100 тыс. населения, и стоит задача повысить охват исследований до 130. По его словам, сегодня в республике лаборатории «фактически выходят на полную загруженность», и не исключил, что выезд на предприятия возможен «отдельными лабораториями», но при условии не снижения их производственной мощности.