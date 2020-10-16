Терский р-он, , 15:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отреставрирован монумент на Курпских высотах памяти советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, поврежденный вандалами. Его привели в порядок сотрудники отдела полиции Терского района, сообщили 16 октября в МВД по региону.

В свой выходной день 25 полицейских восстановили монумент памяти советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Были устранены повреждения на памятнике, восстановлено лакокрасочное покрытие на поверхности. В порядок привели и территорию вокруг памятника, покрасили ограждения и бордюры, убрали мусор и осеннюю листву.

Полковник полиции Заур Крымуков поблагодарил всех, кто принял участие в работах и заверил, что те, «кто совершил акт вандализма будут установлены и привлечены к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии неизвестные расстреляли монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам. На мемориале имеются следы от пуль. Выстрелы были сделаны из гладкоствольного оружия. По данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме.

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