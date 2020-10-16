Посёлок Шиес, Архангельская область, , 15:02 — REGNUM На станцию Шиес прибыла техника для рекультивации участка, на котором собирались строить мусорный полигон.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, шесть машин, в том числе три бортовых погрузчика КАМАЗ, два крана, а также топливозаправщик с топливом будут задействованы для проведения демонтажа, погрузки и дальнейшего вывоза с рекультивируемых участков железобетонных плит.

Представители компании «Технопарк» заявили, что несмотря на ухудшение погодных условий, работы будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, инвестор скандального проекта «Шиес» обещал вывезти всю технику с объекта до конца 2020 года.