Махачкала, , 15:05 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ завершила проверку колонии в пригороде Махачкалы, из которой сбежали шестеро заключенных. В исправительном учреждении выявлены нарушения, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе федерального надзорного органа.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро осужденных сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха исправительного учреждения. Двое из них отбывали наказание за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков. Задержать беглецов удалось 30 сентября в Калмыкии.

Отмечается, что в ходе проверки были вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме и воспитательной работе с заключенными. Также выявлены нарушения законодательства об оперативно-разыскной деятельности, не были приняты необходимые меры для предупреждения готовящегося побега.

Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, после побега заключенных были возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников колонии — мастера одного из производственных участков центра трудовой адаптации осужденных, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп, и младшего инспектора группы отдела безопасности, находившегося в день происшествия в суточном наряде. Первый обвиняется в превышении полномочий, второй — в халатности.

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