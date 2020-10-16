Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима. На это указывают результаты рейдов, которые проводят мониторинговые группы в общественном транспорте.

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Так, в ходе последнего рейда было проинспектировано почти 1,9 тыс. транспортных средств, из которых 215 единиц подвижного состава были временно приостановлены. Инспекторы составили 55 протоколов. Для сравнения: за минувшую неделю было проверено 2 тыс. 398 транспортных средств и составлено 53 протокола. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Власти отмечают, что весной 2020 года масочный режим соблюдали лишь 10% пассажиров. В настоящее время следуют санитарным нормам почти 70% граждан.

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