Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В дома жителей хутора Солонецкий Обливского района Ростовской области придёт голубое топливо. Газификация населённого пункта, в котором проживают 570 человек, завершится досрочно — до конца октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Люди должны быть уверены, что войдут в зиму с газом. Поэтому ставлю задачу — сразу после завершения строительства сетей начинать работу по подключению домов», — поставил задачу ранее глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что уровень газификации Ростовской области превышает 88,5%. Всех жителей обеспечить голубым топливом планируется к 2025 году.

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