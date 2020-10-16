Киев, , 14:42 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 16 октября пресс-служба командования медицинских сил Украины.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID—19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 944 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3126 человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из 85 человек 14 были госпитализированы, а 71 — отправлен домой для лечения под наблюдением врачей.

«К сожалению, в вооружённых силах Украины зафиксирован 12-й летальный случай коронавируса», — сообщили в командовании.

Напомним, ранее минздрав ДНР сообщил, что за время пандемии в республике выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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