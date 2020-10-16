Москва, , 14:39 — REGNUM Прогнозом о том, что число заражений коронавирусом в сутки может достичь 1 млн человек в день, можно пренебречь. Об этом 16 октября заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что это фейковое сообщение, которым нужно пренебречь — абсолютно чётко. Потому что это технически и практически невозможно», — заявил Румянцев.

«Мы свидетели того, что во всём мире имеется повышение заболеваемости. Оно было ожидаемо, и во всех странах, в том числе и нашей стране приняты серьёзные санитарно-гигиенические меры, связанные с самоизоляцией, переходом на работу в онлайн части сотрудников», — указал он.

Ранее СМИ со ссылкой на Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз о том, что при отказе масок число заболевших коронавирусной инфекцией в России к началу 2021 года может достичь одного миллиона человек в сутки.