Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM Нижегородский координационный штаб по борьбе с коронавирусом настоятельно рекомендует вузам и профессиональным учебным заведениям перевести студентов на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решение штаба поддержал, подчеркнув при этом, что учебные занятия, не требующие очного присутствия студентов, важно проводить именно в таком режиме.

«Это даст возможность защитить студентов и преподавателей, снизить нагрузку на общественный транспорт. Понятно, что в каких-то моментах без очного присутствия обойтись невозможно. В этих случаях требуется неукоснительное соблюдение требований указа о режиме повышенной готовности», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Нижегородской области выявлено 285 новых случаев коронавирусной инфекции. А за все время в регионе зарегистрировано 36 193 подтвержденных случаев COVID-19.

При этом в настоящее время более 2 200 нижегородцев получают лечение от коронавируса в больницах, 44 — в обсерваторах и еще около 3 000 лечатся амбулаторно.

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