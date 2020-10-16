Майкоп, , 14:58 — REGNUM Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий запретили в Адыгее в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в пресс-службе главы и правительства республики во итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний и министр здравоохранения региона Рустем Меретуков доложили, что эпидобстановка в республике ухудшилась. Регистрируется резкий подъем случаев заражения COVID-19, растет нагрузка на медучреждения и лаборатории. В этой связи в течение двух недель планируется дополнительно развернуть 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Завгородний и Меретуков отметили, что много случаев заражения фиксируется после массовых мероприятий, свадеб, похорон, и призвали усилить меры профилактики. В этой связи глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, нарушителей привлекать к административной ответственности.

«Кроме того, принято решение временно запретить все спортивные мероприятия республиканского и муниципального уровня. В сфере культуры также будут приняты ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий», — сказано в сообщении.

Поставлена задача усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в соцучреждениях, на всех объектах культуры и спорта. Также планируется исключить организацию массовых банкетов в кафе и ресторанах, закрыть танцевальные зоны. К контрольным мероприятиям будут привлечены сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии.

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