Красногорск, , 14:35 — REGNUM Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выявлено в Сергиевом Посаде, Коломне, Красногорске, Пушкино. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

При этом ни одного нового случая коронавирусной инфекции не было выявлено в Бронницах, Звездном городке, Черноголовке, Электрогорске, Шаховской, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Дзержинском, Кашире, Егорьевске, Котельниках, Молодежном, Лотошине.

Всего по состоянию на 16 октября в регионе официально подтверждено 79 567 случаев коронавируса. С начала распространения инфекции от неё скончались 1452 человека, выздоровели — 59 770 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы назвали условия для перевода начальных классов на удалёнку

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 208 случаев внебольничной пневмонии