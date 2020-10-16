Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM Центр «Луч» в Сысертском районе Свердловской области отдадут под обсерватор для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе региона.

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В медцентре проходили лечение дети-инвалиды с аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития. Родители сообщают. что их вместе с детьми просят освободить территорию «Луча».

В штабе уточнили, что центр «переводится в режим обсервационного госпиталя для медицинского наблюдения за контактными детьми». Утверждается, что профильные пациенты, проходившие реабилитацию, отправлены в другие отделения центра «Бонум» («Луч» является одной из площадок «Бонума»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отдали под COVID-19 часть коек Богдановичской центральной районной поликлиники.

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