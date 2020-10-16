Уфа, , 14:35 — REGNUM Более 13 тысяч саженцев ели высадили нефтяники в Бирском районе Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, высадку ели инициировало предприятие «Башнефть-Добыча», которое является основным оператором АНК «Башнефть» по разведке и добыче углеводородного сырья. Так, на правом берегу реки Белой были высажены 13 200 саженцев ели на площади 3,3 га.

Отмечается, что высадка саженцев происходила на особо охраняемой природной территории, которая входит в Бирский заказник, охраняющий в том числе, и редкий вид птицы — орлана-белохвоста. Сотрудники предприятия надеются, что на месте высадки через много лет будет сформирован участок молодого хвойного леса, способствующего более динамичному росту популяции не только этой птицы, но и других видов диких животных, которые обитают в заказнике.

Отмечается, что это уже вторая экологическая акция предприятия. На прошлой неделе его работники высадили девять тысяч саженцев ели на площади более двух га в Аскинском районе.

В ноябре сотрудники «Башнефть-Добыча» планируют выпустить в водохранилища и реки региона несколько десятков тысяч мальков краснокнижной стерляди и сазана. В июле текущего года «Башнефть-Добыча» уже выпустила в Павловское водохранилище и реку Белую порядка 100 тысяч мальков стерляди.

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Экология» и региональной акции «Зеленая Башкирия».

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