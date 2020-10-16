Миллеровский район, Ростовская область, , 14:28 — REGNUM В Ростовской области назначена проверка по факту обнаружения останков мирных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Останки нескольких человек, предположительно погибших в годы оккупации 1941−1943 годов, обнаружены в Миллеровском районе. Они будут направлены на медико-криминалистическую экспертизу. ДНК погибших будут внесены в базу данных геномной информации. Согласно документам, на территории могут находиться останки около 700 мирных граждан.

Напомним, Ростовская область в период с 1941 по 1943 годы была оккупирована дважды. Захоронение было обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках проекта «Без срока давности».