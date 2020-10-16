Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Вводить пропускной режим в Ростове-на-Дону не планируется. Об этом сообщили в донском правительстве 16 октября.

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В интернете появилась информация о передаче Ростову-на-Дону разрешительных бланков на передвижение людей в областном центре. Эту процедуру власти назвали формальностью. То есть действовавшие весной 2020 года в муниципалитете пропуска спишут с баланса региона.

«Это формальная передача с баланса Ростовской области на баланс Ростова бланков, которые раздали ещё в апреле», — цитирует портал 1rnd.ru сотрудника управления информационной политики.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действие системы спецпропусков, принятое во время режима всеобщей изоляции, было упразднено 4 июня 2020 года.