Тюмень, , 14:09 — REGNUM В Тюменском государственном медуниверситете (ТюмГМУ) отрицают принуждение студентов работать в поликлиниках под угрозой отчисления и снижения баллов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на ответ пресс-службы вуза.

Напомним, инициативная группа студентов старших курсов ТюмГУ записала обращение, в котором не только говорится о внеурочной работе в поликлиниках Тюмени под угрозой быть отчисленными, но и об отсутствии тестирования на COVID-19, о шестичасовом рабочем дне, после которого начинается дистанционное обучение, об отсутствии трудовых договоров, а также о том, что без пяти минут врачей заставляют в поликлиниках проводить термометрию, принимать звонки и заполнять бумаги. Будущие медики сообщили о своей готовности оказывать безвозмездную медпомощь населению, но не в ущерб учёбе, и в соответствии с компетенциями.

«Возмущение отдельных обучающихся связано с недопониманием ситуации. Возникающие при организации данного процесса вопросы администрация университета решает в конструктивном взаимодействии с руководством поликлиник и департаментом здравоохранения Тюменской области», — говорится в ответе.

Мало того, утверждается, что студенты в поликлиниках осваивают предметы «поликлиническая терапия» и «госпитальная терапия», «поликлиническая педиатрия» и «госпитальная педиатрия», «неотложная помощь». Но при этом говорят, что работа учащихся вуза не связана с производственной практикой.

«Помощь практическому здравоохранению в трудное для страны время наши студенты всегда считали профессиональным долгом. Со времен основания вуз всегда безвозмездно помогал медицинскому персоналу больниц, поликлиник, службе скорой медицинской помощи во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ», — сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Меж тем, по информации издания, сейчас в ТюмГУ активно разыскиваются студенты, которые бы снялись для ролика, опровергающего слова инициативной группы.

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