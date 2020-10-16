Красногорск, 16 октября 2020, 14:08 — REGNUM Проверка достоверности и адекватности источника информации — СМИ или страницы в соцсетях, даты публикации и факта существования самого автора публикации — таковы основные правила фактчекинга сообщений и выявления недостоверной информации. Об этом рассказали эксперты в ходе семинара «Профилактика терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики».
Организаторами семинара выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Мастерской управления «Сенеж» и АНО «Россия — страна возможностей». Он проходил с 13 по 15 октября 2020 г. в смешанном онлайн и офлайн-формате.
Слушателями семинара в Мастерской управления «Сенеж» стали 50 представителей региональных комитетов по делам молодежи, отвечающих за предотвращение киберпреступлений в отношении молодежи, профилактику терроризма и экстремизма. Эксперты представляют почти 20 регионов России.
Руководитель центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики Саркис Григорян в ходе диалога по теме «Deep-fake и фейковые новости: возможно ли бороться с иллюзией объективности?» обратил внимание слушателей, что ложная и недостоверная информация распространяется гораздо быстрее, чем достоверная, и этому способствуют, в том числе, социальные сети.
Спикер также обратил внимание, что часто за новость выдается то, что является сатирой или первоапрельским розыгрышем. Немаловажным для выявления фейков является проверка верности убеждений или сообщений через экспертные мнения. Нужно обращаться к специалистам при проверке информации для ее подтверждения от независимых людей со специальными знаниями.
Также авторы поддельных новостей, рассказал Саркис Григорян, часто используют броские заголовки, частично или полностью сфабрикованные истории, а пользователи для увеличения читательской аудитории и цитируемости или получения отклика от своих подписчиков делают перепосты без прочтения и проверки текстов на достоверность. Недостоверный информационный поток формирует так называемую «иллюзию объективности», когда люди верят информации, распространяемой в социальных группах, которым они доверяют.
Директор Института молодёжной политики Николай Бажитов обратил внимание, что эффективная работа с молодежью, особенно в постпандемийное время, сильно зависит от качества коммуникаций взрослого и молодого человека.
Руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Егошина сообщила, что Мастерская управления совместно с Росмолодежью проводит на своей площадке целый ряд образовательных мероприятий, направленных на обучение как активной молодёжи из регионов, так и специалистов, отвечающих за разные направления развития молодёжной политики РФ. На данном семинаре его участников, помимо фактчекинга фейковой информации, знакомят также с актуальными подходами к профилактике терроризма среди молодежи, особенностями психолого-педагогической работы с современными молодыми людьми, спецификой работы с криминальными молодежными субкультурами.
В рамках экспертного диалога по теме «Идеология экстремизма: профилактика и противодействие» на семинаре перед слушателями выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ Владимир Легойда.