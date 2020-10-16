Красногорск, , 14:08 — REGNUM Проверка достоверности и адекватности источника информации — СМИ или страницы в соцсетях, даты публикации и факта существования самого автора публикации — таковы основные правила фактчекинга сообщений и выявления недостоверной информации. Об этом рассказали эксперты в ходе семинара «Профилактика терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики».

Организаторами семинара выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Мастерской управления «Сенеж» и АНО «Россия — страна возможностей». Он проходил с 13 по 15 октября 2020 г. в смешанном онлайн и офлайн-формате.

Слушателями семинара в Мастерской управления «Сенеж» стали 50 представителей региональных комитетов по делам молодежи, отвечающих за предотвращение киберпреступлений в отношении молодежи, профилактику терроризма и экстремизма. Эксперты представляют почти 20 регионов России.

Руководитель центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики Саркис Григорян в ходе диалога по теме «Deep-fake и фейковые новости: возможно ли бороться с иллюзией объективности?» обратил внимание слушателей, что ложная и недостоверная информация распространяется гораздо быстрее, чем достоверная, и этому способствуют, в том числе, социальные сети.

«Правила, которые помогут бороться с фейковыми новостями, очень простые. Нужно проверять источник: его достоверность, насколько долго он существует, читать дальше заголовка. Нужно проверять автора публикации: какие статьи он ранее писал, придуманный ли это человек или он реально существует. Также стоит проверять информацию на самом источнике, если на нее ссылаются в тексте, нужно убедиться, была ли она в уважаемом издании, на которое ссылаются. Нужно проверять дату публикации, иначе бывает так, что к сегодняшней ситуации подходит статья, которая была написана давно, но она абсолютно извращает смысл происходящего сейчас. Люди не смотрят дату, а важно убедиться, что история актуальна», — такие советы дал слушателям семинара Саркис Григорян.

Спикер также обратил внимание, что часто за новость выдается то, что является сатирой или первоапрельским розыгрышем. Немаловажным для выявления фейков является проверка верности убеждений или сообщений через экспертные мнения. Нужно обращаться к специалистам при проверке информации для ее подтверждения от независимых людей со специальными знаниями.

Также авторы поддельных новостей, рассказал Саркис Григорян, часто используют броские заголовки, частично или полностью сфабрикованные истории, а пользователи для увеличения читательской аудитории и цитируемости или получения отклика от своих подписчиков делают перепосты без прочтения и проверки текстов на достоверность. Недостоверный информационный поток формирует так называемую «иллюзию объективности», когда люди верят информации, распространяемой в социальных группах, которым они доверяют.

«Свои», добрые, хорошие, они наверняка информированы, чужие — ничего не знают, ошибаются. Это иллюзия объективности, это качество нашей психики, и она встраивается во все информационные потоки. Ложь распространяется значительно быстрее — в 6−10 раз, дальше, глубже и шире истины. Есть еще одна проблема распространения фейков — это сложность и даже невозможность исправления фейковой информации. Любые опровержения будут рассматриваться пользователями как вранье и новости об опровержениях будут комментироваться уже совсем в другом контексте», — сказал Саркис Григорян.

Директор Института молодёжной политики Николай Бажитов обратил внимание, что эффективная работа с молодежью, особенно в постпандемийное время, сильно зависит от качества коммуникаций взрослого и молодого человека.

«Пандемия усугубила и без того серьезные коммуникационные разрывы. Вместе с тем, именно непонимание, отсутствие объяснений и рефлексии с молодежью часто становится причиной, подталкивающей последних к экстремистскому поведению. Тем, кто работает с молодежью, постоянно нужно искать баланс между серьезностью и глубиной темы и понятной, сообразной молодому поколению формой подачи информации. Необходимо прокачивать свою грамотность в медиа и «цифре», фактчекинге, знать матчасть о молодежных субкультурах, разбираться в религиях. Без всего этого, к сожалению, мы будем всё больше и больше в профессиональном плане безоружны перед лицом вызовов времени», — отметил Николай Бажитов.

Руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Егошина сообщила, что Мастерская управления совместно с Росмолодежью проводит на своей площадке целый ряд образовательных мероприятий, направленных на обучение как активной молодёжи из регионов, так и специалистов, отвечающих за разные направления развития молодёжной политики РФ. На данном семинаре его участников, помимо фактчекинга фейковой информации, знакомят также с актуальными подходами к профилактике терроризма среди молодежи, особенностями психолого-педагогической работы с современными молодыми людьми, спецификой работы с криминальными молодежными субкультурами.

«Мы уделяем большое внимание не только созданию социальных лифтов и поддержке инициатив молодежи, но также обучению профессионалов в сфере государственной молодёжной политики, инструментам создания и подержания благополучной экосистемы молодёжной политики в регионах РФ», — добавила Екатерина Егошина.

В рамках экспертного диалога по теме «Идеология экстремизма: профилактика и противодействие» на семинаре перед слушателями выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ Владимир Легойда.