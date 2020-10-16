Челябинск, , 14:05 — REGNUM Переболевшие COVID-19 сотрудники министерства экологии Челябинской области сдали плазму. Об этом сообщил журналистам замминистра Виталий Безруков.

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Сдача биоматериала прошла на станции переливания крови. В министерстве надеются на то, что антитела помогут нынешним пациентам в борьбе с COVID-19. Кровь взяли не у всех, сказались медицинские противопоказания. Но четверо сотрудников минэкологии и представитель управления делами губернатора 16 октября стали донорами.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько сотрудников минэкологии заболели ковидом в августе. Среди них был и Безруков. К настоящему времени все они вернулись к работе.