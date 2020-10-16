Москва, , 14:01 — REGNUM В Москве промоют специальным шампунем дороги и тротуары. Об этом сообщил 16 октября вице-мэр Пётр Бирюков.

По его словам, работы пройдут 17 октября и будут последними в 2020 году.

«Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем: он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — сказал Бирюков.

Он отметил, что моющее средство полностью безопасно, не содержит кислот и щелочей и разлагается в почве.